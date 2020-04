CAMPOLONGO MAGGIORE - Muore a 47 anni per un arresto cardiaco davanti alla madre, ai fratelli, agli amati nipoti e a suo figlio. Isidoro Muneratto è venuto a mancare il giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile. Un infarto lo ha stroncato e, per lui, non c'è stato nulla da fare, se n'è andato in maniera improvvisa. E' mancato in casa, vicino ai suoi parenti, la mamma, la sorella Licia, i fratelli Simone e Matteo, il nipote Nicolas, il figlio Ryan.



Isidoro era un uomo semplice, amava gli animali, in particolare i cani. In passato aveva anche attraversato dei periodi difficili, ma intorno si erano stretta la sensibilità dell'ambiente locale. In paese non era molto conosciuto anche se frequentava qualche bar locale. Dopo la sua scomparsa, il corpo è stato condotto all'obitorio di Piove di Sacco.



A causa dell'emergenza sanitaria la benedizione di commiato, in forma strettamente privata, avverrà giovedì 16 aprile alle ore 15 nel cimitero di Bojon e non in chiesa. Il feretro di Isidoro arriverà dall'ospedale. La messa, invece, sarà celebrata a data da destinarsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA