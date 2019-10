Gita in bici, stroncato da infarto davanti alla moglie e agli amici

di Giuseppe Babbo

JESOLO (VENEZIA) - Malore fatale mentre corre in bicicletta, muore sotto gli occhi della moglie e degli amici. Doveva essere un weekend di festa, all’insegna della passione per la montagna, tra escursioni e giri in bicicletta, ma sabato scorso si è trasformato in tragedia. L’ennesima che colpisce Jesolo in un anno nero, funestato da continui lutti. La vittima è, 57 anni, originario di, da anni residente aPaese, dove abitava con la moglie Giovanna Capiotto e i due figli Filippo e Anna, rispettivamente di 10 e 17 anni. Venerdì scorso l’intera famiglia era partita per Dobbiaco. Assieme a loro altre sei famiglie di Jesolo, un gruppo numeroso partito dalla città per raggiungere le montagne del sud del Tirolo.