Sbanda e finisce con lo scooter nel canale: 46enne di Chioggia muore annegato

CODEVIGO - Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sono intervenuti a Santa Margherita di Codevigo per un'uscita di strada apparentemente autonoma di un motociclista di 46 anni, che ha perso la vita nell'incidente, avvenuto in via Altipiani.



La sua moto - uno scooter Scarabeo 250 - è finita nello stretto canale che corre a fianco della strada secondaria ed è andata sott'acqua, il centauro è morto annegato. I Vigili del Fuoco hanno impiegato il gommone e i sommozzatori per scandagliare il tratto di corso d'acqua alla ricerca del mezzo, e solo quando lo hanno ritrovato hanno potuto risalire all'identità del conducente, sul cui corpo non erano stati ritrovati documenti. La vittima è Luca Boscolo "Sale", quaranteseienne di Codevigo e originario di Chioggia.

In un primo momento si è temuta e ipotizzata anche la possibile presenza in sella alla moto di un passeggero, poi scongiurata. Le forze dell'ordine cercheranno di capire quale sia stata la causa dell'incidente, dal momento che la strada procede per rettilinei con lievi semicurve e la visibilità non poteva non essere ottimale nel momento dell'incidente.

