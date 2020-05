Moto esce di strada travolgendo una bici: muore la passeggera, gravissimo il motociclista, ferito il ciclista

LEGNAGO - Terribile incidente stasera poco prima delle 20 a Legnago a poche ore dal mortale di Codevigo costato la vita aun 46enne: la dinamica ancora in via di accertamento. È accaduto a Legnago in via San Vito una moto si è scontarta con una bicicletta condotta da un uomo, in tutto sono 3 i giovani coinvolti: subito è stato lanciato l'allarme dal giovane rimasto ferito lievemente. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare

Uscendo di strada la moto è andata a finire contro la recinzione di una casa. Nello schianto la ragazza ha perduto la vita e il motociclista è stato portato in ospedale con un eliambulanza a Borgo Trento di Verona.

Il ciclista, in condizioni non gravi è stato portato in ambulanza all'Ospedale Mater Salutis di Legnago.

Sul posto subito sono arrivati l'elisoccorso e un'auto medica, i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Legnago sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA