Perde il controllo della moto e si schianta in galleria: muore a 50 anni

ALLO (PORDENONE) - Un uomo di 50 anni, di cui non sono state fornite generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 19 all'altezza della galleria paramassi che conduce alla località turistica del Piancavallo ( Pordenone).



Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro le protezioni del manufatto e morendo all'istante. Non ci sarebbe apparente coinvolgimento di terzi. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118 regionale, ma il medico a bordo ha soltanto potuto constatare il decesso. I rilievi sono effettuati dai Carabinieri di Sacile.



