A4, fiamme in corsia di emergenza: auto a gpl distrutta dal fuoco

VERONA - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 10 maggio alle 16,30, lungo l’autostrada A4 al km 306, tra i caselli di Montebello e Soave, per l’incendio di un’auto ferma sulla carreggiata di emergenza. I due giovani che viaggiavano a bordo della Peugeot 207 in direzione Milano, provenienti da Paese (TV), si sono accorti che qualcosa non andava nel motore, hanno quindi accostato riuscendo a fermare la vettura sulla corsia di emergenza e ne sono scesi, mentre l’auto prendeva fragorosamente fuoco.



I pompieri arrivati da Lonigo hanno spento il rogo, alimentato dal Gpl del serbatoio, ma l'auto è andata completamente distrutta. Nessuna conseguenza fisica per i due occupanti, che si erano messi in salvo appena in tempo. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Ultimo aggiornamento: 19:20