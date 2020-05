© RIPRODUZIONE RISERVATA

Motocilcista finisce contro un palo nella notte: muore nell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in via Asseggiano a Mestre.Le forze di polizia hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo qualche ora.