CAORLE - Investita da un auto, ciclista muore dopo un mese di agonia. Non ce l’ha fatta Giuseppina Marchesan, la 60enne di Caorle investita da un’auto mentre procedeva in sella alla sua bici elettrica lo scorso 23 ottobre in strada Traghete. Residente a Caorle, dove è nata e cresciuta, la donna è deceduta all’una di ieri notte all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dov’era ricoverata in condizioni disperate. Giuseppina Marchesan, che era in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati