JESOLO - Tragico incidente questa sera, martedì 8 giugno, a Passarella di Jesolo, in via Armellina, già nota per diversi incidenti stradali. Uno scooter è uscito di strada da solo e una persona è morta nello schianto. Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto i carabinieri.

+++Notizia in aggiornamento+++