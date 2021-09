Jesolana, auto esce da una laterale e si scontra con una kawasaki: grave il motociclista

CAORLE - L'auto esce dalla laterale e centra una moto: grave un 49enne. È accaduto verso le 20 sulla Jesolana a San Giorgio di Livenza, nel territorio comunale di Caorle. L'uomo, F.D, in sella a una potente Kawasaki stava percorrendo la strada metropolitana 42. Giunto in prossimità di un'ampia curva, all'altezza dell'azienda Mais cultori, si è ritrovato una Ford Fiesta che sbucava da una laterale. Impossibile per il motociclista evitare l'impatto.

La moto ha tamponato violentemente la Fiesta, tanto che il 49enne è volato via finendo sull'asfalto in mezzo alla strada. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle. Le condizioni di F.D., residente nella zona, sono subito apparse gravi. È stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Portogruaro in codice rosso. Ha riportato un brutto politrauma. Solo la scorsa settimana nella vicina La Salute ha perso la vita un motociclista di San Donà sempre sulla Jesolana.