Perde il controllo, sbanda e finisce nel fosso: imprigionata nelle lamiere dell'auto

ERACLEA - Con l'auto finisce nel fosso e rimane incastrata. L'incidente è accaduto sulla strada metropolitana 54, tra Ponte Crepaldo e Stretti di Eraclea. Tutto è accaduto verso le 17.20. La donna alla guida di un'utilitaria non è riuscita a mantenere l'auto in strada, perdendone il controllo. L'auto è volata nel fossato, con la malcapitata rimasta incastrate nell'abitacolo. Immediato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno allertato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con i Vigili del fuoco che hanno dovuto faticare per liberare l'automobilista e consegnarla al personale del servizio sanitario. È stata quindi trasferita al Pronto soccorso di San Donà per essere sottoposta alla diagnostica. Inevitabili i disagi per la viabilità.

