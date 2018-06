di Marco Corazza

Particolari sul Gazzettino del 16 giugno

CAORLE - Schianto sullaa Caorle: 5 persone finiscono in ospedale. Tra loro ci sono anche due ragazzini di circa 10 anni.È accaduto stasera sulla strada metropolitana che dain prossimità del Lido Altanea. Due le auto coinvolte in un frontale spaventoso. Nel botto tutti sono rimasti feriti. La chiamata di soccorso è stata intercettata dal 118 che ha mobilitato i soccorsi. Sul posto sono state inviate tre ambulanze:le due di Caorle più quella di Portogruaro.I 5 feriti sono stati smistati tra i Pronto soccorso diessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita, ma i sanitari hanno deciso di trattenere in osservazione i due minori. Tutto è ora al vaglio dei carabinieri di Caorle che stanno indagando su cause e responsabilità.