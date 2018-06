Mototopo contro battello Actv: finestrone rotto e due feriti, ma l'imbarcazione tira dritto e va via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il mototopo finisce contro il battello Actv carico di passeggeri, rompe un finestrone dell'imbarcazione, causa due feriti, e cosa fa? Prosegue tranquillamente la sua navigazione, come nulla fosse. La collisione si è verificata questa mattina - 28 giugno - in Canal Grande a Venezia, poco prima delle otto, nei pressi della stazione ferroviaria. Lo scontro è stato piuttosto violento, i passeggeri sono l'impatto sono stati fatti scendere e hanno preso un motoscafo sostitutivo, tutte operazioni di una certa entità che il conducente dell'imbarcazione da lavoro però ha deciso di ignorare come l'incidente appena avvenuto. Solo dopo il titolare della ditta per la quale lavorava il conducente del mototopo si è presentato dai vigili.