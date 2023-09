Schianto in A4: chiusa l'autostrada tra San Donà e Cessalto. Lunghe code

Schianto sulla A4 tra gli svincoli di San Donà di Piave e di Cessalto: l'autostrada è chiusa al traffico in direzione di Trieste. L'incidente tra mezzi pesanti è accaduto verso le 15 di oggi, giovedì 7 settembre, al km 433 della carreggiata est. Subito sono stati allertati i soccorritori arrivati sul posto con i sanitari del 118, i vigili del fuoco la polizia stradale di San Donà e gli ausiliari del traffico della concessionaria autostrade Alto Adriatico. Una persona risulta incastrata nel proprio autoarticolato. Per permettere le operazioni di soccorso l'autostrada in direzione di Trieste è stata chiusa tra gli svincoli che attraversano la provincia di Treviso e la Città metropolitana di Venezia. Chiuso anche lo svincolo in entrata di San Donà e quello di Cessalto. Inevitabili le code per chi da Venezia si dirige verso Portogruaro con l'uscita obbligatoria istituita allo svincolo di Noventa-San Donà.