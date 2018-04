© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -all'alba di questa mattina al, un'è andata a sbattere contro unmerci ale sono intervenuti i vigili del fuoco. È successo verso le 5.30 del mattino, a dare l'allarme la Polfer. Alla guida dell'auto c'era un dipendente delle ferrovie che si stava probabilmente recando a lavoro. L'uomo ha attraversato con l’auto il passaggio per parcheggiare in una zona riservata, ma si è scontrato con un treno merci in manovra. Gravi danni per l'auto ma fortunatamente non per il pilota che è stato soccorso dal Suem e portato all'ospedale con codice verde.I vigili del fuoco e il personale ferroviario hanno disincastrato l’automobile assicurando le operazioni in sicurezza, c'era stata infatti delladall'auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 8.