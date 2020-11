Tir tampona il veicolo della scorta e lo fa "volare" lontano 100 metri: un ferito

Non vede la colonna che scorta il mezzo eccezionale, con il Tir tampona il furgone e lo catapulta a 100 metri. È successo nella notte sulla autostrada A4, nei pressi di Mestre, allo svincolo che porta sulla A27.

Erano da poco passate le 3 della notte quando il conducente del pesante mezzo utilizzato per un trasporto eccezionale stava percorrendo la A4 in direzione di Trieste. A scortarlo più furgoni con tanto di lampeggianti accesi per segnalare l'ingombrante veicolo. All'improvviso, in prossimità dello svincolo per Belluno, è piombato un Tir che ha centrato proprio l'ultimo mezzo della scorta tecnica. Un botto impressionante che ha fatto volare per 100 metri il furgone. Nello schianto è rimasto ferito il conducente della scorta che è stato trasferito in ospedale a Mestre in serie condizioni. Intanto sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Polizia autostradale di San Donà.

Toccherà loro fare piena chiarezza sulla dinamica dello spaventoso incidente.

