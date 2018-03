di Marco Corazza

alle 16 ha riaperto lo svincolo in entrata di Latisana in direzione Venezia; entrambi erano stati chiusi a causa di incidenti fra mezzi pesanti. I soccorsi meccanici hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati.

Laall'alba non permetteva di vedere oltre, è bastato une almenosi sono schiantati sulla A4 nei pressi di. La viabilità è andata in tilt questa mattina per il solito schianto in autostrada, all'altezza della stazione di servizio "", nel territorio comunale diL'incidente è accaduto pochi minuti prima delle 7.30. Almeno 5 i mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento. Subito è partita la richiesta di soccorso alche ha inviato la Polizia stradale di Palmanova, gli ausiliari del traffico e i sanitari giunti da Latisana con l'ambulanza e da Campoformido con l'del Friuli Venezia Giulia, assieme agli Ausiliari di. La nebbia ha reso difficile le operazioni di soccorso. Per questo si è reso necessario chiudere il tratto autostradale con le deviazioni sulla viabilità ordinaria.Nel botto è rimasto ferito un camionista, trasferito in ospedale. Sottoposto agli accertamenti, fortunatamente non è in gravi condizioni. I soccorsi hanno lavorato a lungo per recuperare i mezzi incidentati. A breve dovrebbe riaprire anche la A4, intanto la Statale 14 e la strada "Ferrata" trae Portogruaro sono state prese d'assalto dagli utenti usciti dall' autostrada dove si registrano 8 chilometri di coda.Autovie Venete