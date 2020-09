Mercedes investe un cinghiale in A4, maxi-scontro e carambola fra 5 auto con 7 feriti: grave una donna

Un cinghiale che attraversa l'autostrada, in 7 rimangono feriti ieri notte in una incredibile carambola fra auto in A4 tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro: sfiorata la tragedia. Ad avere la peggio una donna friulana rimasta investita dalla Mercedes del marito (a sua volta tamponato) dopo che era scesa dal veicolo per sincerarsi della situazione.



L'allarme è arrivato al 118 verso le 4.20 di ieri notte - 6 settembre) quando una coppia di turisti tedeschi ha centrato un grosso cinghiale che era riuscito ad entrare sulla sede autostradale. I due, a bordo di una Mercedes, stavano rientrando in Germania. Giunti un paio di chilometri dopo lo svincolo di San Stino, sulla carreggiata in direzione di Trieste, si sono trovati l'incredibile ostacolo. A sbarrare loro la strada un grosso cinghiale di quasi due quintali che in qualche modo è riuscito a forzare la recinzione. Il botto è stato devastante, con la Mercedes rimasta distrutta nella parte anteriore destra e l'ungulato che è morto sul colpo. Nell'incidente in pochi secondi si è scatenato l'inferno con una sequenza di tamponamenti tra i veicoli che stavano sopraggiungendo.



I primi a essere coinvolti dopo la coppia di tedeschi due friulani, marito e moglie di Udine, che con la loro Mercedes stavano a loro volta rincasando. Quando l'uomo si è trovato di fronte l'altra Mercedes, non è riuscito a evitarne l'impatto. La donna è subito scesa per sincerarsi delle condizioni degli altri due e per mettersi in salvo da un probabile tamponamento a catena. Quella intuizione si è subito verificata ma la donna è rimasta ferita nella incredibile sequenza di veicoli che si sono scontrati di lì a poco.



Non appena è scesa,infatti, è stata investita dall'auto del marito che è stata catapulta in avanti dopo il tamponamento di una Mitsubishi di 3 amici padovani sopraggiunti poco dopo. La friulana è stata sbalzata qualche metro più in là, finendo rovinosamente sull'asfalto, battendo la testa. Mentre l'allarme era già arrivato ai soccorritori, altri due amici tedeschi sono rimasti a loro volta coinvolti nella carambola finendo con il loro minivan Volkswagen contro l'auto dei padovani. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale con gli ausiliari del traffico della concessionaria, i Vigili del fuoco di Portogruaro e due ambulanze partite rispettivamente da San Donà e da Portogruaro.



Complessivamente sono 7 le persone che hanno dovuto farsi visitare dai sanitari Ultimo aggiornamento: 20:37