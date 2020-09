Con la moto si schianta contro il muro: grave il centauro

Si schianta contro il muro, grave un motociclista. È successo verso le 20.30 a Codroipo in prossimità delle vie degli Orti e Candotti. Il centauro non è riuscito a frenare mentre stava transitando in sella alla due ruote. La corsa della motocicletta è terminata contro un muro. Il motociclista è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono arrivati i sanitari e i vigili del fuoco di Codroipo. Immediato il trasferimento del centauro all'ospedale di Udine dove è arrivato in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA