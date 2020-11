Incidente in A4, il carico del Tir finisce in mezzo alla carreggiata: viabilità in tilt

PORTOGRUARO/SAN STINO - Il Tir perde il carico sulla A4, la viabilità va in tilt. L'incidente è successo verso le 15.30 nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza. Due tir si sono tamponati in prossimità dello svincolo di San Stino. Nei pressi di Lison un Tir carico di travi in legno ha frenato perdendo il carico in mezzo all'autostrada provocando il blocco.

Sul posto, all'altezza di Lison, sono arrivati i Vigili del fuoco con il 118, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. La carreggiata in direzione di Venezia è stata chiusa al casello di Portogruaro per permettere le operazioni di soccorso. Per chi proviene da Trieste è quindi necessario uscire a Portogruaro e proseguire lungo la Statale 14 per rientrare a San Stino di Livenza. Inevitabili le code allo snodo tra la A4 e la A28.

Ultimo aggiornamento: 15:55

