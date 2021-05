Esce di strada con l'Opel Corsa e finisce contro un platano: grave una 24enne

NOVENTA – Esce di strada e si schianta contro un platano. Incidente stradale ieri sera lungo via Romanziol, una 24enne di Noventa di Piave si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre. E’ accaduto attorno alle 20, lungo la strada provinciale 83, nella zona di Romanziol. La ragazza si trovava da sola alla guida dalla sua Opel Corsa, quando all’improvviso, arrivata all’altezza della piccola frazione noventana, avrebbe perso il controllo dell’auto.

In questo modo il mezzo avrebbe iniziato a sbandare, fino ad uscire dalla carreggiata stradale per concludere la sua corsa contro uno dei platani che fiancheggiano la strada. Un botto tremendo che ha fatto subito capire la gravità della situazione. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio.