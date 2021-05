In Jeep contromano in centro con tasso alcolico 8 volte il limite

SCHIO - Pericolosamentre in contromano a bordo di una Jeep Renegade con un tasso alcolico 8 volte oltre il limite massimo. Un uomo di 62 anni è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, l'auto sequestrata e la patente ritirata con una decurtazione di 10 punti. E' successo sabato alle 19.30 a Schio in via San Giovanni Bosco. La Polizia locale dell'Alto Vicentino di Schio si è recata sul posto avvertita per telefono da un cittadino. La Jeep, giunta da via A. Da Schio, aveva svoltato a sinistra immetendosi in via S.G. Bosco nonostante l'obbligo imposto dalla segnaletica verticale di svoltare a destra. Quindi il veicolo si era diretto verso l'intersezione con via Btg. Val Leogra, dovendo però arrestare la marcia per l'arrivo di altri veicoli dal corretto senso di marcia.