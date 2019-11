​Fincantieri, un sistema di corruzione a 3 livelli: ecco l'elenco delle regalìe

di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono tre le tipologie di mazzette individuate dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sui subappalti e sullo sfruttamento della manodopera a Fincantieri. Tre percorsi diversi che, però, secondo il pm veneziano Giorgio Gava, avevano come elemento comune la destinazione finale: le tasche di dirigenti e funzionari. La prima era quella di ammorbidire il sistema con dazioni occasionali per favorire l'inserimento delle società nell'albo dei fornitori della Fincantieri. Bastava, in questo caso, trovare la persona...