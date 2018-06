Sente uno strano calore sui pedali ​del furgone: scende e scoppia il rogo

LEGGI ANCHE

STRA - Furgone in fiamme intorno alle 9.30 di questa mattina, sabato 30 giugno, in via Fossolovara, a Stra. Il conducente, mentre percorreva la strada, ha sentito, ha accostato ed è sceso dal mezzo notandodelI pompieri arrivati da Padova hanno spento l’incendio che ha bruciato in maniera irrimediabile la parte anteriore del furgone, che viaggiava vuoto. Le cause dell’incendio, probabilmente disono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa un’ora.