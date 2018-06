Parcheggiano i camion e la Panda. Il giorno dopo li trovano carbonizzati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANIGA - Alle 2.10 della notte di sabato 30 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti, a Mellaredo di, per l’parcheggiati dalla sera prima.I pompieri accorsi da Mira, Mestre, Padova e con i volontari di Mirano, hanno spento il rogo che ha completamente distrutto due furgoni e una. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, non si esclude il. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.