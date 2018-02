di Marina Lucchin

CAVARZERE - È questo uno degli ultimi messaggi di Alessandro Bozzato , inviati martedì scorso dalallaresidente a. Da allora la famiglia non ha più avuto notizie del 52enne. Nelle sue parole si legge tutta la paura e l'angoscia di un uomo che ha già visto morire ammazzati due suoi soci, mentre stavano per concludere una compravendita di auto e camion. L'imprenditore martedì ha raccontato alla sorella di- il terzo - da parte di uomini armati, probabilmente poliziotti, all'interno della sua, le ha mandato le fotografie dellee poi è scomparso.A metà gennaio Bozzato aveva inviato alla famigliaraccontando che si stava nascondendo, cambiando in continuazione telefonino per paura di essere individuato, dopo esserein cui sono morti i suoi soci. Cosìche sta seguendo la vicenda per conto della famiglia, ha inviato tutto il materiale ai carabinieri e alla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia: sulla vicenda indagano ora i militari del Ros. Martedì questi ultimi messaggi, poi più nulla...