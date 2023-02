JESOLO - Un nuovo tipo di ospitalità. Nasce ufficialmente la prima foresteria al servizio dei soci dell'Associazione jesolana albergatori. Si tratta dell'hotel El Paso di piazza Torino, struttura che, a seguito dell'accordo con la famiglia Cortese, sarà destinata ad ospitare, già dalla prossima estate, alcuni dipendenti degli hotel presenti in città. Certo, solo un punto di partenza, ma comunque l'inizio di un percorso nuovo. Circa un anno fa l'associazione albergatori, si era messa alla ricerca di una struttura che avesse delle caratteristiche specifiche: anno di costruzione non precedente al 1960, con un minimo di 20 camere o 40 posti letto e con disponibilità pressoché immediata. Doppio l'obiettivo: incentivare gli addetti del comparto a farsi assumere a Jesolo, alleviando il problema della difficoltà a trovare alloggio, ma anche togliere dalla speculazione edilizia strutture alberghiere diventate vetuste, di terza fascia. E in questo senso è stato individuato l'hotel El Paso, 33 camere, per altro recentemente ristrutturato.



IL REGOLAMENTO

In questi giorni è stato comunicato ai soci Aja il regolamento per la distribuzione e la prenotazione delle camere. Sarà, quindi, stilato il regolamento interno per gli ospiti che andranno ad occupare le stanze; si tratterà di regole del "vivere civile" all'interno di una struttura alberghiera adibita ad uso foresteria per il personale dipendente. Fissate anche le tariffe: 15 euro (più Iva) al giorno per una camera singola mentre il costo delle camere doppie varierà dai 10 ai 12 euro (più Iva) giornalieri in base alla metratura della camera, tutte ovviamente (scontato ma altrettanto doveroso precisarlo) dotate di bagno e che comprenderanno solo il pernottamento mentre per i pasti i lavoratori si appoggeranno come sempre negli hotel. Sempre in base al regolamento, le camere dovranno essere prenotate per 6 mesi mentre ogni hotel, in questa prima fase, potrà prenotare una sola camera per cercare di dare risposte a più soci. A coordinare il tutto sarà la stessa Associazione jesolana albergatori, che raccoglierà con il proprio tour operator prenotazioni, caparre e il saldo finale, provvedendo anche ai versamenti all'hotel.



CHI PAGA

A livello pratico la spesa della camera verrà invece regolamentata in base ai singoli rapporti tra collaboratore e datore di lavoro. Il 23 febbraio i soci di Aja potranno prenotare le camere, se al termine della giornata ci dovesse essere anche della disponibilità verrà con convocato un secondo appuntamento. Intanto, oggi e domani, dalle ore 14 alle ore 17, i soci Aja avranno la possibilità di visionare di persona l'hotel. «Abbiamo ritenuto doveroso spiega il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini consentire ai nostri soci di visionare di persona l'albergo che potrebbe ospitare i dipendenti di ognuno di loro. Ancora una volta ringrazio la famiglia Cortese, proprietaria dell'hotel El Paso, per avere messo a disposizione la struttura per farne la prima foresteria della città, a disposizione dei soci Aja. Mi auguro che altri colleghi possano seguirne l'esempio: disporre di foresterie, significa, infatti, dare delle risposte concrete a una parte importante della nostra economia, i nostri collaboratori».



UN MODELLO

Non a caso a seguire l'esempio di Aja, potrebbero essere anche altre categorie, per esempio Confcommercio. Solo a Jesolo tra hotel, ristoranti e bar sono quantificati circa 11mila dipendenti con una carenza di personale ad oggi stimata attorno al 30% e soprattutto con un'assenza in tutti i settori dell'ospitalità e della ristorazione. «In passato dei privati spiega Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio dei privati hanno già creato delle loro foresterie, non tutti però possono permetterselo e la novità individuata dall'Associazione jesolana albergatori può fare la differenza perché il problema della carenza del personale sta diventando sempre più pesante. Per quanto ci riguarda lanciamo un appello anche ai nostri soci affinché segnalino eventuali appartamenti da utilizzare come foresterie per replicare l'iniziativa di Aja». Intanto, la soluzione individuata da Aja sta facendo parlare in Italia, al punto da rappresentare un vero e proprio "modello Jesolo". Anche Federalberghi Riccione pensa di muoversi nella stessa direzione, ritenendo "Il modello Jesolo molto interessante". Aja, attraverso il presidente Contarini e la sua struttura, si è resa disponibile a illustrare il progetto ai colleghi della Costa Romagnola.