VENEZIA - Grande festa al Lido di Venezia per i 100 anni di Yvonne Girardello, la prima hostess d’Italia a volare nei cieli partendo dall’aeroporto “Nicelli”. Yvonne, nata il 29 aprile del 1923, pochi mesi fa si è tolta anche la soddisfazione di vedere pubblicato un libro, che da anni teneva nel cassetto, e racconta l’impegno per la salvaguardia di Venezia. Ieri, 29 aprile, i festeggiamenti alla trattoria “da Scarso” a Malamocco, nel locale preferito da Hugo Pratt. In 35 hanno partecipato al pranzo per farle festa. Con lei i nipoti (figli dei suoi fratelli e sorella) per un bell’incontro che ha riunito tre generazioni: «Ho visto il mondo nella mia vita e sono felice così», ha detto Yvonne, in ottima forma e con un bellissimo sorriso. Per lei in dono foto e una bellissima poesia a lei dedicata. Ha già in mente il prossimo libro da scrivere.