Nonna Antonietta compie 108 anni, è la padovana più longeva

PADOVA - «Come sono arrivata a quest’età? Semplice, non ho mai fatto del male a nessuno, ho amato tanto i miei figli e sono qui perché loro hanno ancora molto bisogno di me. No, non ho paura di andare all’inferno, mi sono comportata sempre bene». Ha sintetizzato così il suo “elisir di lunga vita” Antonietta Marcato, la cittadina padovana più longeva, che ieri ha compiuto 108 anni, attorniata appunto dai tre figli, suor Umbertina, Gabriella e Silvano. Alla festa organizzata all’istituto Nazareth, dove la super nonna risiede da 6 anni, sono intervenuti il sindaco Sergio Giordani; Andrea Cavagnis e Fabio Toso, rispettivamente presidente e dg della Fondazione Oic; Monica Giacon direttrice di Civitas Vitae, e i bimbi del nido “L’isola che non c’è”. (intervista Nicoletta Cozza, video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto)