Su Vogue, il tempio della moda, debutta una ultra centenaria che ha trasmesso l'arte di tatuare a intere generazioni

Vogue – il tempio dell'arte e della moda – rompe il tabù della vecchiaia e dedica la prima pagina al fascino di una centenaria delle filippine piena di tatuaggi. Una tatuatrice che per tutta la sua vita ha contribuito a mantenere in vita una forma d'arte nota come batok. Così, alla venerandaetà di 106 anni, Apo Whang-Od, originaria di un remoto villaggio montuoso, è diventato la più anziana star da copertina. Vogue ha raccontato che a 16 anni ha iniziato a impratichirsi e studiare questa forma di arte e ora è l'ultima mambabatok, o tatuatrice tradizionale di Kalinga, ispirando intere generazioni a imparare questa attività che consiste nell'incidere il tatuaggio sulla pelle a mano, utilizzando una spina che viene immersa nella fuliggine e nella tintura naturale e attaccata a un bastoncino di bambù.

Dal suo volto sprigionano forza, coraggio e bellezza ha scritto Vogue Philippines su Instagram. Tradizionalmente, i tatuaggi rappresentano il coraggio per i guerrieri maschi o la bellezza per le donne. Tuttavia, negli ultimi 15 anni, quando Whang-Od è stata celebrata per la sua arte, i turisti sono sempre più accorsi al suo villaggio per farsi tatuare.

Whang-Od non ha un certificato di nascita, ma nel 2017 le è stato rilasciato un documento di identità postale che le ha permesso di accedere ai benefici disponibili per i centenari nelle Filippine. Una mambabatok può tramandare la sua abilità solo attraverso la linea di sangue, e così Whang-Od ha addestrato le sue nipoti a mantenere viva la pratica.