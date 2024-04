Violenza sulle donne, nella Marca quasi una denuncia al giorno. Iniziativa di Telefono Rosa: su 450 bus della Mom volantini per sensibilizzare e prevenire

TREVISO - Nel 2023 il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso è stato contattato da 344 donne, quasi una al giorno. Di queste, 140 sono state prese in carico, aggiungendosi alle donne già presenti all’interno di percorsi di uscita da situazioni gravi. È così salito a 225 il numero delle donne che il Cav sostiene. Oggi, lunedì 15 aprile, è stato presentato oggi il progetto "Vinci la Violenza, torna a sorridere", realizzato dal Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso assieme a MOM Mobilità di Marca Spa e con il sostegno del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, per sensibilizzare la cittadinanza tutta sul fenomeno della violenza di genere. L'iniziativa si realizzerà attraverso l'affissione all'interno dei 450 autobus MOM di manifesti/volantini che, richiamando l'attenzione sul tema della violenza sulle donne, informeranno la cittadinanza sulle modalità di contatto diretto con il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, a cui le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto. «L'obiettivo –spiega la presiede del CAV, Maria Stella di Bartolo - è garantire una diffusione costante, chiara e immediata della realtà del Telefono Rosa nel territorio, affinché quelle donne che stanno subendo violenze di genere, maltrattamenti, violenza domestica, psicologica o economica sappiano che il contatto con il CAV è immediato, diretto e gratuito. Non solo: tutta la cittadinanza potrà così acquisire consapevolezza del lavoro del Centro Antiviolenza, presidio fondamentale per l’emersione della violenza di genere e per la lotta al fianco delle donne per la loro fuoriuscita dalla violenza».