DOLO - Grande festa a sorpresa oggi per il traguardo del secolo di vita di Paolina Polato. La centenaria è nata a Noventa Padovana il 26 febbraio 1923 e si trasferì a Dolo con il marito Bruno Poletto con il quale ha avuto tre figli, Bruna, Mario e Marina.

Auguri nonna Paolina

Dopo aver abitato a lungo in centro al paese, da qualche anno Paolina Polato si è trasferita a Sambruson e viene accudita da due signore, Patrizia e Mary Ladis. I figli le fanno visita tutti i giorni, in particolare Mario, l'unico rimasto a vivere a Dolo. Paolina con il marito Bruno hanno gestito a lungo un bar in via Mazzini; poi si sono trasferiti con l'attività a Marghera. Nel 1996 il marito di Paolina è morto.

Alla festa parteciperà anche la sorella Lilli, 83 anni, che l'aiuterà nello spegnimento delle tante candeline che saranno poste sulla grande torta preparata per l'occasione.