Venezia 79, delirio Harry Styles. Ilaria passa 36 ore "in trincea" per il posto in prima fila: «Ho dormito all'aperto per lui»

VENEZIA LIDO - Ilaria ha vissuto 36 ore "in trincea" per accaparrarsi un posto in prima fila e vedere da vicino la sua star del cuore, Harry Styles, al Lido di Venezia con il film Don't Worry Darling. La 29enne di Chioggia e le sue amiche hanno unito le forze per trascorrere una notte all'addiaccio, conoscere il loro beniamino e realizzare il sogno nel cassetto. E non sono le sole. (servizio di Emiliana Costa)