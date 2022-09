Venezia, Harry Styles arriva nella Sala Grande della Mostra del cinema per la prima di "Don't worry darling"

VENEZIA - Sorriso mozzafiato, bellezza anche. Harry Styles ha incantato le centinaia di fan che lo aspettavano alla Mostra del cinema di Venezia da giorni concedendo loro solo qualche sorriso e dei saluti a distanza. Folla in delirio per Styles che ha avuto anche gli occhi puntati durante l'accesso in Sala Grande per la proiezione del suo film "Don't worry darling" di Olivia Wilde presentato fuori concorso al Festival.