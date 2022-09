Olivia Wilde arriva al Lido in motoscafo, ma è da sola. Harry Styles non è con lei

VENEZIA - L'arrivo a Venezia di Olivia Wilde in motoscafo da sola e non con Harry Styles che l'ha preceduta di poco nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 settembre. Affronterà il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 79 per presentare la sua opera seconda, in gara fuori concorso. Si tratta del thriller psicologico Don’t Worry Darling che sarà al cinema dal 22 settembre 2022.