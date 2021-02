Ex guardia giurata e la compagna nei guai per una pistola con munizioni

MESTRE - I carabinieri di Mestre sono intervenuti presso un'abitazione privata di via Genova e denunciato un cittadino tunisino – ex guardia giurata – e una donna mestrina per detenzione abusiva ed omissione di custodia di arma. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, quando una donna tunisina chiamava il 112 per segnalare una condotta poco chiara alla quale aveva assistito.

Il primo racconto parla di una pistola con tanto di munizioni prelevata da una donna italiana, che aveva accesso con le chiavi al suo appartamento e diceva di aver ricevuto l'incarico dal marito attualmente in Tunisia. La casa in questione veniva raggiunta in pochi minuti dai militari.

La donna italiana spiegava così la natura della sua visita a casa dei tunisini e consegnare l’arma e i proiettili. Ma è stata così contestata una serie di vioazioni alla ex guardia giurata, che all'amica italiana: omessa custodia di armi e detenzione abusiva delle munizioni.

