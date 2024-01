«Vivo al freddo e senza acqua calda da mesi, in attesa di un sopralluogo della Green Project Agency con cui ho firmato un contratto apparentemente vantaggioso. Dovevo sostituire la caldaia. Il "pacchetto energia" che mi hanno proposto, oltre all'installazione della caldaia a condensazione prevede dieci anni di fornitura di gas a costo zero. Ho sottoscritto un finanziamento da 24.300 euro da versare in 96 rate mensili a partire da metà gennaio. Peccato che la caldaia e il climatizzatore siano ancora imballati e dopo i primi due sopralluoghi nessuno si sia più fatto vivo».

È la storia di uno dei clienti trevigiani beffati dalla società Green Project Agency di Mestre (Venezia). L'uomo, assistito dall'avvocata Maria Bruschi, ha fatto un esposto in Procura. Dal capoluogo della Marca scoppia un altro caso, sollevato da utenti ingolositi da pacchetti apparentemente vantaggiose pubblicizzati via social: installazioni di elettrodomestici e impianti a risparmio energetico, sconti in fattura e anni di forniture gratis. Salvo poi trovarsi col cerino in mano: le bollette gratuite sparivano improvvisamente, riportando i clienti al pagamento pieno dei propri consumi o gli impianti promessi non venivano installati. L'avvocato Bruschi avverte: «Chi pensa di aver subito un danno, per prima cosa, deve risolvere il contratto e fare diffida».



Le denunce dei clienti della Green Project Agency



Le denunce sono già una decina fra Treviso e Venezia e sul caso è già stato aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato è frode ai danni dello Stato e si parla di cifre milionarie. Al centro dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Venezia, Davide Nalin, e condotta dalla guardia di finanza c'è la società mestrina, con sede in via Castellana, amministrata da Tommaso Giuliano. Un nome molto noto a Venezia, soprattutto per i tifosi del pallone: la società infatti è stata sponsor del Mestre nel 2022 e lui stesso vicepresidente del sodalizio sempre arancionero del calcio a 5. Alla Green Project Acency srl, gli uomini del capitano Luca Augelli, sono giunti attraverso degli accertamenti di un'altra azienda che operava con il bonus edilizio e che cedeva il credito all'impresa specializzata nell'installazione di impianti finalizzati all'efficientamento energetico: pompe di calore, caldaie, pannelli fotovoltaici. Quindi riscaldamento e produzione di energia per i quali sono previsti nell'ordine un bonus del 65% e uno del 50%. Da quanto emerso le criticità riscontrate sarebbero anche per la Green Energy Agency sul fronte della cessione del credito riscosso il più delle volte a insaputa dei privati di riferimento. I riscontri effettuati in collaborazione con l'Ufficio Antifrode dell'Agenzia delle Entrate, avrebbero fatto emergere fatture per lavori di efficientamento energetico caricate nei "cassetti fiscali" pure di persone che non avevano sottoscritto alcun contratto. Ciò bastava alla ditta per presentarsi in banca e riscuotere il credito il cui valore era calcolato non solo sul costo dell'impianto installato, come per legge, ma anche sulla fornitura decennale o ventennale di gas o energia per importi fra i 25mila e i 30mila euro. Di qui la frode allo Stato. Era proprio questo pacchetto impianto più fornitura a prezzo ribassato a rendere molto interessanti le offerte della società agli occhi dei potenziali clienti. Su Facebook, dallo scorso 10 novembre, è stato creato il Green Project Agency Gruppo tutela consumatori che a ieri ha raccolto 27 aderenti, amministrato da Paolo Schiona, presidente della Ateco, Associazione tutela energia consumatori.