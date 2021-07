«Grandi Navi, decisione frettolosa». Albergatori in allarme: «Aspettiamoci valanghe di turisti pendolari»

VENEZIA - Sulle Grandi Navi «la decisione è frettolosa perché mancano le strutture alternative». Lo ha affermato oggi Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione veneziana albergatori (Ava), sul decreto del governo che impone lo stop dal 1. agosto nel bacino di San Marco. «Se le crociere saranno spostate a Ravenna e Trieste - ha spiegato, a margine del Venice Market Hotel all'aeroporto di Tessera - arriveranno a Venezia valanghe di torpedoni che scaricheranno turisti pendolari e non stanziali. Così si scalano i costi, ma diminuiscono i guadagni. Siamo a favore della soluzione di Marghera, ma al momento pare che manchi la decisione di fare sintesi».

«Non è tempo di cedere agli estremismi di 'No Navì o armatori». Secondo Scarpa inoltre «senza le crociere mancheranno i turisti che dormono in città la prima e l'ultima notte. Dell'indotto della crocieristica vivono direttamente 5.000 persone, senza considerare tutte le strutture che ne beneficiano di riflesso, come gli albergatori».