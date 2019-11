di Melody Fusaro

VENEZIA - Fronteggiare l'emergenza con interventi e finanziamenti non solo per Venezia ma anche per Chioggia, finire il Mose entro il 2021, aggiornare e rifinanziare la legge speciale per la città metropolitana di Venezia.La Camera dice sì quasi all'unanimità (solo tre i voti contrari dal gruppo misto) a una mozione unitaria, che ha come promotori e primi firmatari Nicola Pellicani (Pd) e Renato Brunetta (Forza Italia) e che unisce 5 o 6 diverse proposte avanzate da tutti i partiti. Nel testo i deputati elencano i danni provocati dalla sequenza di maree eccezionali che nei giorni scorsi ha devastato Venezia, Chioggia e tutto il litorale veneziano per poi presentare una serie di richieste al governo. Pellicani, Brunetta e gli altri firmatari chiedono innanzitutto di individuare le risorse per far fronte ai danni, tramite risarcimenti ma anche applicando sgravi fiscali o prevedendo sospensione o rateizzazione di bollette, mutui e prestiti, estendendo inoltre al comune di Chioggia lo stato di emergenza dichiarato per Venezia, il 14 novembre, dal consiglio dei ministri.