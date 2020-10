VENEZIA «Negli ultimi giorni Richi è diventato il gondoliere più famoso a Venezia», dice sorridendo un collega sulla trentina del giovanissimo Riccardo Simionato.

Classe 1996, gondoliere dal 2017, Riccardo sta facendo parlare di sé dopo essere stato immortalato per Venezia in atteggiamenti intimi al fianco di Melanie Sykes. Le foto della famosa attrice e modella originaria di Manchester in sua dolce compagnia, scattate di recente nella città dell'amore per antonomasia, stanno infatti spopolando in Italia come all'estero.

LA PASSIONE Lei, cinquantenne, ex conduttrice del programma The Big Breakfast, ha quasi una trentina d'anni in più di lui ed è mamma di due figli maschi: Roman appena maggiorenne, e Valentino di sedici. Lui di anni ne ha soli ventitré, eppure i due hanno deciso di godersi alla luce del sole sei inattesi giorni di luna di miele dopo il primo incontro avvenuto casualmente tra i canali di Venezia. Nonostante la differenza d'età faccia crescere i rumors, il riserbo del vogatore in canonica maglia a righe orizzontali bianche e nere come vuole il tradizionale vestiario del gondoliere ne denota grande maturità.

LA STAMPA INGLESE Prima di dare il cambio a un suo collega, aspetta giocando a ping-pong con un compagno nella cavana di San Tomà, estremo di uno dei traghetti più trafficati in città, quello che fa spola con Sant'Angelo di là dal Canal Grande. «Preferisco non raccontare nulla», dice sorridendo. «Non vorrei parlare di Melanie», ripete senza perdere il buon umore ma senza nemmeno lasciarsi convincere. In compenso ci ha pensato lei, con foto postate sulla sua poagina Facebook e ci hanno pensato i tabloid inglesi, dal Mirror al The Sun, fino al sito online Ok.co.uk.

DISCREZIONE A Venezia però c'è discrezione. Intorno a Riccardo il silenzio complice degli amici e collaboratori. Con loro forse ha condiviso qualche particolare riguardo il suo flirt da romanzo con Melanie. Resta il fatto che sotto a un sorriso che schiva qualsiasi domanda che voglia approfondire la questione, gli occhi di Riccardo lasciano trapelare più di una semplice amicizia. Del resto, a vedere le foto dei tabloid, non c'era da dubitarne.



