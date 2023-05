Venezia, arrivano le nuove 7 gondoliere: hanno ereditato la passione dai loro papà

VENEZIA - Hanno ereditato la passione dai loro papà, guardandoli vogare nei canali di Venezia, e dopo un lungo addestramento, e non poca fatica, sono riuscite a superare la prova e a diventare ufficialmente sostitute gondoliere a conduzione familiare. Sono le sette nuove sostitute gondoliere che hanno superato l'ultima prova di voga, fatta a fine anno, di fronte alla commissione giudicatrice. Oggi la presidente del Consiglio comunale lagunare, Ermelinda Damiano, le ha ricevute nella sala del Consiglio comunale.

All'appuntamento sono intervenuti anche i consiglieri comunali Aldo Reato e Francesca Rogliani, il presidente e il

vicepresidente della categoria, Andrea Balbi e Roberto Dal Gesso, insieme a genitori, mariti e fidanzati delle giovani vogatrici.

Le gondoliere, tutte veneziane e vestite con la divisa d'ordinanza, la cui età va dai 19 ai 37 anni, potranno sostituire un proprio familiare nella conduzione della gondola.

Sedute sugli scranni del consiglio hanno raccontato l'emozione, la gioia e l'impegno con cui si sono dedicate ad imparare il mestiere, «un atto d'amore - hanno sottolineato - nei confronti della città di Venezia e delle sue tradizioni». «Abbiamo voluto organizzare questo momento d'incontro - ha sottolineato la presidente Damiano rivolgendosi alle sostitute gondoliere - per esprimervi la riconoscenza della città per aver deciso di portare avanti questa tradizione, che rende famosa Venezia in tutto il mondo. La prima prova è stata superata da due ragazze, quest'ultima da sette - ha concluso - e l'auspicio è che il numero possa crescere anche nei prossimi anni».