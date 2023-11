VIGONOVO (VENEZIA) - È un amore che attraversa tutta l’Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, quello per Giulia Cecchettin. L ’attenzione mediatica sulla vicenda continua ad essere fortissima . Luca Martello, sindaco di Vigonovo paese di Giulia Cecchettin, ha raccontato di avere ricevuto finora 400 messaggi, tutti stampati e custoditi gelosamente all’interno di una scatola. Sono solo la rappresentazione parziale dell’affetto che sta suscitando e raccogliendo sia la famiglia di Giulia, sia il primo cittadino.

« Mi scrivono cittadini, sindaci, associazioni – dice Martello -. Ricevo telefonate da tutta Italia con le quali mi vengono espresse la vicinanza alla famiglia. Ricordo in particolare quella del sindaco di Adria che quattro anni fa si è trovato di fronte all’omicidio di un’altra Giulia, poi il primo cittadino di Barcis, dove Giulia è stata trovata senza vita, oppure della collega di Saonara con cui abbiamo organizzato domenica scorsa una fiaccolata silenziosa e alla quale hanno partecipato una cinquantina di sindaci veneti, a dimostrare che in questi casi si indossa tutti la stessa fascia. Domani, s abato, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle d onne, sarò presente alla fiaccolata organizzata a Torreglia, C omune in cui viveva l’arrestato Filippo Turetta. A Giulia saranno dedica t e borse di studio e stiamo anche ragionando sull’ipotesi di dare il suo nome ad una piazza del paese . Come già detto varie volte, l’educazione non passa solo da famiglie e scuola, ma anche dai posti di lavoro. Su questo si sta mettendo in moto anche l’Acrib, l’associazione dei calzaturieri della Riviera del Brenta» .

Il primo cittadino ieri ha annunciato che il Comune di Vigonovo si costituirà parte civile nel processo contro Filippo Turetta. Una decisione che sta valutando con il segretario comunale. «Come amministrazione - aggiunge Martello - siamo in prima linea a sostegno di iniziative contro la violenza sulle donne, ho condiviso la scelta domenica scorsa della squadra di calcio Vigonovo Tombelle di non scendere in campo. Bisogna saper perdere, bisogna insegnare la sconfitta che non vuol dire costruire una generazione di perdenti ma di resilienti, di persone capaci di attraversare le avversità uscendone rafforzati, di saper riorganizzare positivamente la propria vita».

FIORI

Tra i tanti fiori per Giulia è giunto dalla Calabria anche un grande mazzo di rose bianche. Papà Gino ha pubblicato ieri una foto su instagram con Giulia assieme a mamma Monica, teneramente abbracciate. Una foto ritoccata dove entrambe hanno ali d’angelo, con la scritta “non una di meno”. Oggi, venerdì, il sindaco Martello si recherà a Torreglia per incontrare i genitori di Filippo Turetta e probabilmente con lui potrebbe esserci anche Gino Cecchettin . Sarebbe il primo incontro dei due papà dopo la scoperta del cadavere di Giulia. Le due famiglie avevano lanciato un appello congiunto nei primi giorni della scomparsa degli ex fidanzati.

La sorella di Giulia, Elena, ieri ha risposto a chi le chiedeva di una sua possibile partecipazione a Roma domani, in occasione della manifestazione nazionale contro la violenza sulle donna. «Il corteo di Roma? Potrei esserci», ha detto. «Potrei esserci come non potrei esserci, ora vivo alla giornata».

Tramite l’avvocato Stefano Tigani, la famiglia Cecchettin ha chiesto di rispettare il loro silenzio fino alla data dei funerali di Giulia, che non sono ancora stati fissati ma che si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la nona chiesa più grande al mondo. Per la data bisognerà attendere l’autopsia, ma l’auspicio di papà Gino è di «dare presto una nuova casa a Giulia» che riposerà, nel cimitero di Saonara, accanto alla mamma Monica, morta un anno fa. E proprio a Saonara, dopo i funerali, è stato annunciato un incontro di preghiera per ricordare Giulia.