Omicidio Cecchettin. Il sindaco di Vigonovo, Luca Martello: «Una piazza col nome di Giulia». Il Comune parte civile nel processo contro Turetta

VIGONOVO (VENEZIA) - Una piazza e le borse di studio avranno il nome di Giulia Cecchettin. Un gesto per non dimenticare la 22enne studentessa uccisa, fortemente voluto dal sindaco di Vigonovo, Luca Martello. «Le nostre borse di studio saranno dedicate a lei, studentessa modello, e stiamo ragionando - spiega all'Adnkronos - sull'ipotesi di avere una piazza a suo nome. Ci stiamo muovendo con i piedi di piombo per evitare iniziative che possano non trovare d'accordo papà Gino e la sua famiglia, ma sono certo che Giulia non sarà dimenticata da questa amministrazione né dalle prossime».

I fiori arrivati da tutta Italia

Fuori dal municipio di Vigonovo, nei giorni scorsi, è stata appesa una gigantografia di Giulia Cecchettin e sulle sue scalinate sono stati portati tutti i fiori che le persone avevano lasciato fuori dalla sua abitazione. Siena, da Trento arriva un «abbraccio», mentre dalla provincia di Lucca arriva l'affetto per la «dolce Giulia». Rose bianche sono state spedite dalla Calabria, mentre mamma Elena da Milano scrive: «È da giorni che penso a Giulia, ho un figlio di 13 anni a cui ho raccontato tutto e ogni giorno mi impegno e mi impegnerò per far sì che cresca come un uomo vero».

Il Comune di Vigonovo parte civile nel processo contro Turetta

Il Comune di Vigonovo si costituirà parte civile nel processo contro Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. A dichiararlo, sempre all'Adn, è lo stesso primo cittadino Luca Martello.