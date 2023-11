Adriano Celentano per Giulia Cecchettin: cambia l'Ave Maria e chiede di pregare «per noi uomini assassini»

Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha sconvolto tutto il paese per l'efferatezza con cui è stato commesso, anche uno dei cantanti italiani più amati, Adriano Celentano, si è espresso sulla tragedia, proponendo una nuova versione di una preghiera, tra le più popolari, rivolte alla Madonna.

"Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi uomini assassini", scrive Celentano, dal suo profilo Instagram (L'inesistente), modificando un passaggio chiave dell'Ave Maria, in un post di cui ha curato direttamente anche la grafica e che fa evidentemente riferimento, senza mai citarli, ai recenti fatti di cronaca in tema di femminicidio.