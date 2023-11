Omicidio Cecchettin. L'avvocato Giovanni Caruso è il nuovo difensore di Filippo Turetta, affiancherà Compagno

PADOVA - L'avvocato Giovanni Caruso, del foro di Padova, ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi di Padova, è il nuovo difensore di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Caruso affianca nel collegio difensivo il primo legale, l'avvocato Emanuele Compagno di Dolo.

Chi è Giovanni Caruso

Nato a Conselve, classe '69, Caruso dopo la laurea in Giurisprudenza con lode è diventato professore di Diritto penale al Bo. Dal 1999 esercita la professione di avvocato e nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi articoli su riviste di settore oltre a due monografie inserite nella collana del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Padova.

Dal 2001 tiene lezioni al corso di formazione dell'Ordine degli avvocati di Padova per il conseguimento dell'attestazione di idoneità alle difese d'ufficio ed è anche docente alla Scuola di formazione dell'avvocato penalista dell'Unione delle Camere penali del Veneto.

Le polemiche su Compagno

La nomina di Caruso arriva dopo l'insorgere di polemiche da parte dell'opinione pubblica nei confronti di Emanuele Compagno. Le dichiarazioni iniziali come «Filippo amava Giulia, le faceva i biscotti» hanno suscitato non poco rumore sui social e l'avvocato è stato contestato su diverse piattaforme. Dopo di che si è andati a scandagliare il passato e la carriera del legale. É emerso un canale YouTube dove Compagno parla di violenza di genere, dei profili social dove fa un po' di confusione con commenti come «L'alcol è una scusante per la donna, mentre non lo è per l'uomo. Una totale deresponsabilizzazione della donna, come fosse un oggetto incapace di auto-determinarsi».