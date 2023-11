Filippo Turetta, i giudici tedeschi hanno dato il via libera all'estradizione. Tornerà con un volo di linea

HALLE (GERMANIA) - I giudici del tribunale regionale superiore di Naumburg, in Sassonia-Anhalt, hanno dato il via libera alla consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, arrestato su mandato di arresto europeo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

La decisione dei giudici tedeschi

In una nota, che segue quella sulla convalida dell'arresto in cui il 22enne aveva già espresso il consenso al rimpatrio, «se la persona perseguitata ha acconsentito all'estradizione semplificata e non sono più evidenti ostacoli all'estradizione», per eseguirla «non è necessaria un'ulteriore decisione del tribunale». Andranno a prendere Turetta i carabinieri. Il ministero della Giustizia chiederà a stretto giro a quello dell'Interno di mettere a disposizione del personale per «scortarlo in Italia» con un volo di linea.

Come funziona l'iter per l'estradizione

Filippo Turetta è in isolamento nel carcere di Halle. Ma questa è una modalità di reclusione «consueta» per i detenuti in custodia cautelare in Germania, puntualizza Thomas Puls, viceportavoce dell’Amtsgericht e cioè del Tribunale di primo grado: si tratta della sede giudiziaria in cui, al termine dell’udienza-lampo di domenica, era stato convalidato il fermo preventivo del 22enne. Invece la decisione sul mandato di arresto europeo e sulla consegna all’Italia, per le accuse di omicidio volontario aggravato e sequestro di Giulia Cecchettin, spettava all’Oberlandesgericht di Naumburg, una sorta di Corte d’appello a cui la locale Procura generale ha presentato una richiesta in tal senso.