​Filippo Turetta arrestato in Germania, ha detto sì all'estradizione: ci potrebbero volere 15 giorni. Nell'udienza che si è svolta oggi in Germania per la convalida dell'arresto su mandato europeo Filippo Turetta «ha acconsentito ad essere estradato in Italia».

Lo ha riferito all'Ansa l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, informato dal legale tedesco che lo ha assistito d'ufficio. «Il collega - ha aggiunto - ha detto di aver trovato il ragazzo provato, stanco, ma non in cattive condizioni». Il suo consenso, tuttavia, non basta. Turetta, in carcere a Lipsia, dovrà attendere che il tribunale regionale inizi a esaminare la richiesta di estrazione. «Per trasferirlo in Italia - ha detto Compagno - potrebbero servire una quindicina di giorni».