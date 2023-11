L'audio di Giulia Cecchettin alle amiche: «Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita, ma ho paura che possa farsi del male». Ecco la sua voce nel messaggio

VIGONOVO - C'è un audio di Giulia Cecchettin inviato alle amiche e trasmesso dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" nel quale la ragazza rivela di aver paura dell'ex fidanzato Filippo Turetta.

Un audio, trasmesso anche dal Tg1. Una confidenza che racconta la sua sofferenza, il rapporto tra i due e la preoccupazione nei confronti del ragazzo e dei suoi atteggiamenti. Parla anche di un «ricatto» che starebbe subendo. Parole pronunciate nei giorni, forse settimane, precedenti al delitto: «Vorrei sparire ma non posso. Ho paura che Filippo possa farsi del male».

L'audio alle amiche

«Io vorrei non vederlo più, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo. Mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo - continua Giulia -. Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, non vorrei nessun contatto con lui. Ma mi dice che è depresso, che non vuole mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto e che pensa solo a morire. Suonano molto come ricatto - si sente ancora - Dice che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o quando io gli scrivo».