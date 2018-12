Gaffe a 5 Stelle: «Danni agli arazzi di Mirò a San Marco»

di Nicola Munaro

VENEZIA - Glidi. Più precisamente nella cappella Zen dove si trova (lei davvero, ndr) la statua della Madonna con la scarpa dorata. O almeno, questo è quello che si evince nell'al Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, presentata sia a Montecitorio che a Palazzo Madama rispettivamente l'8 e l'11 dicembre scorso. Motivo dell'interrogazione, non di certo i capolavori dell'artista spagnolo, bensì i lavori al Mose - le dighe mobili destinate a salvare Venezia dall'innalzamento del mare ma ancora impantanate nella loro realizzazione - e l'acqua alta da record che il 29 ottobre, raggiungendo i 157 centimetri (la più alta dopo l'Acqua Grande del 1966, ndr) ed entrando con 90 centimetri d'altezza in basilica aveva fatto evacuare piazza San Marco, danneggiando la basilica, i suoi portoni in bronzo, il pavimento in mosaico, colonne, marmi, il battistero e la cappella Zen.