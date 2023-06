Ricercato per rapina dal 2013, nel frattempo rubava bottiglie dagli scaffali: arrestato 48enne

TRIESTE - I militari della Radiomobile di Aurisina hanno arrestato un cittadino romeno di 48 anni, ricercato dal 2013 per una rapina commessa a Mestre. Dell'uomo, sul quale pesava un mandato di cattura emesso dalla Procura di Venezia, si erano perse le tracce, fino a quando è stato rintracciato dalla Radiomobile su un autobus di linea. È stato quindi arrestato e condotto al carcere del Coroneo di Trieste.

Il 48enne era stato denunciato a seguito di un furto commesso in un supermercato.

Tradito da un debole per un liquore, l'uomo aveva afferrato la bottiglia dallo scaffale per nasconderla sotto il giubbino. Saltate le casse e tentata la fuga, a lui si è attaccata la guardia giurata. Raggiunto non ha avuto il coraggio di utilizzare la bottiglia come arma impropria e nemmeno restituirla. Ha cercato di colpire con un pugno il vigilantes, ma la sua precaria condizione psicofisica non gli ha consentito di inquadrare il bersaglio. Alla fine se ne è andato con una denuncia. A distanza di tempo, incrociata la Radiomobile di Aurisina, impegnata nei controlli di retrovalico, il ricercato è stato beccato su un autobus di linea, quindi arrestato.